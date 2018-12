Toen Johnny Marr in de jaren 80 hoge toppen scheerde met The Smiths, kreunde het Verenigd Koninkrijk onder het bewind van Margaret Thatcher. Vandaag kreunt het Verenigd Koninkrijk onder een politieke crisis, terwijl Theresa May het land dansend richting Brexit begeleidt. De voortekenen zijn dus goed voor Marr, die met ‘Call the Comet’ zijn derde en beste soloplaat tot nu toe komt voorstellen in Trix in Antwerpen.