Verjaardag in mineur: 'De N-VA ondergraaft de mensenrechten'

Zeventig kaarsjes op een zure taart: de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens mag op maandag 10 december dan wel 70 jaar worden, de verjaardag is er eentje in mineur. Dat zegt docent digitale media en politiek Ico Maly . ‘Onze grondrechten staan wereldwijd onder druk van rechts,’ schrijft hij in zijn nieuw boek ‘Hedendaagse antiverlichting’.

HUMO Je hoort rechtse politici weleens zeggen dat ‘activistische rechters’ het mensenrechtenverdrag misbruiken om migranten meer rechten te geven en de politiek te overrulen. Hebben ze een punt?

ICO MALY «Neen, rechters interpreteren dat verdrag niet te ruim. Mensenrechten zijn universeel: ze gelden voor iederéén. Maar voor iemand als Bart De Wever gelden ze alleen voor de burgers van zíjn natie. Thierry Baudet (leider van de Nederlandse populistische partij Forum voor Democratie, red.) heeft al gezegd dat Nederland moet kiezen tussen gesloten grenzen of mensenrechten.»

HUMO Een variant op De Wevers stelling dat links moet kiezen tussen open grenzen en de sociale zekerheid?

MALY «Juist. De N-VA ziet immigratie als een soort ontsteking van de natiestaat. Hun oplossing bestaat uit muren optrekken, de grenzen sluiten en de mensenrechten ondergraven. Ik vind dat pijnlijk. Na de Tweede Wereldoorlog was er een groot draagvlak om mensen te beschermen tegen gruwel. Daarom hebben we die rechten in een universeel verdrag gegoten. 70 jaar later staan ze alweer onder druk.»

HUMO Bent u voor open grenzen?

MALY «Dat is de klassieke rechtse karikatuur. Achter migratie schuilen globale oorzaken zoals de klimaatverandering, oorlogen en economische uitbuiting. Je moet die dus ook globaal aanpakken.

»Rechts doet nu alsof het verdrag van Marrakesh de migratiesluizen wagenwijd openzet, maar de kern van dat verdrag is dat het migratie wil beheersen – onder meer door de mensensmokkel te bestrijden.

»Het zijn overigens diezelfde partijen die van alle nieuwkomers eisen dat ze de waarden van de verlichting erkennen. Maar ze hollen die zélf uit. De verlichting is een stok geworden om migranten mee te slaan. Denk maar aan de roep om een verbod op boerkini’s en hoofddoeken, of aan de jaarlijks weerkerende discussies over het Offerfeest, Zwarte Piet en de kerstmarkt. Die identiteitsdebatten ondermijnen de mensenrechten, versterken het nationalisme en leiden de aandacht af van de essentie. Als mensen het idee hebben dat het slechter gaat, komt dat niet omdat we nu halalvlees serveren op school, maar doordat ze langer en harder moeten werken, en tóch hun diesel niet meer kunnen betalen.»