Zeventig kaarsjes op een zure taart: de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens mag op maandag 10 december dan wel 70 jaar worden, de verjaardag is er eentje in mineur. Dat zegt docent digitale media en politiek Ico Maly. ‘Onze grondrechten staan wereldwijd onder druk van rechts,’ schrijft hij in zijn nieuw boek ‘Hedendaagse antiverlichting’.