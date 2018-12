'Als een metalband mainstreamsucces krijgt, denk ik: 'Eén van ons is er geraakt!''

Camerlynck timmerde jarenlang aan de weg met zijn groepje De Fanfaar (enkel dankzij hun tours met Urbanus belandden ze even in de spotlights), maar de metal-met-een-knipoog van Fleddy Melculy ontplofte van bij debuutsingle ‘T-Shirt van Metallica’, en kreeg meteen een platencontract van Sony voorgeschoteld. Agnew had langer nodig om Diablo Blvd op de rails te krijgen, maar hun laatste twee platen, ‘Follow the Deadlights’ en ‘Zero Hour’, werden uitgebracht door Nuclear Blast, het gerenommeerde metallabel dat ook Slayer en Machine Head onder zijn hoede heeft. We brachten beide metalmannen samen voor een gesprek in de Brusselse AB, en gezien de tijd van het jaar lag de openingsvraag voor de hand.

HUMO Bestaat er een kerstmetalplaat?

Jeroen Camerlynck «Een volledige plaat, dat weet ik niet, maar Steel Panther heeft ooit een kerstsingle opgenomen. Gewoon een Steel Panther-nummer, maar dan met Rudolph the Reindeer-belletjes erover gesprenkeld. En een paar jaar geleden hebben een hoop metalbands de soundtrack van ‘The Nightmare Before Christmas’ in een nieuw jasje gestoken. Marilyn Manson herinner ik me, Korn ook… Geen typische kerstliedjes maar wel heel plezant.»

HUMO Zelf nooit iets in die richting overwogen?

Camerlynck «Onze Hollandse promotor heeft mij dat al tien keer gezegd: je moet een kerstsingle maken. Maar euh… ik heb daar precies niet zoveel zin in.»

Alex Agnew «The Darkness heeft ooit een kerstplaat uitgebracht. En Billy Idol ook, maar die is niet goed. Ik ben nochtans een fan. Die gast tourt nog, hè, en hij is naar verluidt nog vollen bak Billy Idol. Vier jaar geleden had ik tickets voor zijn concert in het Koninklijk Circus, maar ineens moesten we op tournee met Machine Head en kon ik niet mee. Is mijn vrouw met een vriendin gaan kijken. ‘En, was ’t goed?’ vroeg ik achteraf. ‘’t Was kut,’ zei ze, ‘maar gij hadt dat wel goed gevonden.’ (lacht)»

HUMO Had jij Jeroen eigenlijk al ontmoet?