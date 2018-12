'Ik ben de meest ouderwetse songschrijver die je je kunt inbeelden'

Haar nieuwe plaat ‘Heart to Mouth’ is al haar vijfde, maar haar eerste sinds ‘Lost on You’. Haar praatstem is zwaar en streetwise, en doet denken aan die van Cher, voor wie Pergolizzi in een vorig leven ook nog songs heeft geschreven. We zitten aan een tafeltje in een hotel in Brussel en ze ziet eruit als de liefdesbaby van Janis Ian en Bob Dylan: onder een donkere bos krullen bungelt een zilveren kruisje als oorhanger. Ook dat andere uiterlijke handelsmerk van LP, haar platte borstkas met daarop een getatoeëerd piratenschip, is goed zichtbaar, dankzij een diep uitgesneden T-shirt.

Laura Pergolizzi «Vroeger kon ik mensen wel in hun gezicht slaan als ze me op het hart drukten dat in het leven alles om de reis draait, en niet om de bestemming. Uit de weg, I wanna get there, kon ik alleen maar denken. Maar ik heb dat schip uiteindelijk op mijn borst laten tatoeëren omdat ik al die mensen tóch gelijk moest geven: life is what happens while you’re busy making plans. Ik heb een hele hoop shit moeten doorploeteren om hier te raken. En ik ben dus ook altijd bereid geweest om mijn mening te herzien (lacht).»