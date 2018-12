Piet Huysentruyt: 'Niets is zo erg als een leven dat je overkomt. Je moet toch zélf de regisseur zijn?'

Zijn winst: een leven van koken in de schijnwerpers, nu bekroond met Likoké, zijn restaurant in Frankrijk dat groeit en bloeit. Zijn verlies: de dood van zijn moeder, die hem leerde door het leven te fietsen.

HUMO Deze week ben je ook de gast van Eric Goens in ‘Die huis’.

Piet Huysentruyt «Met een stuk in mijn voeten had ik Eric eens gezegd dat hij me mocht vragen voor ‘Die huis’. Daar zou niets van terechtkomen, dacht ik, want in een interview heeft hij gezegd dat wie zichzelf uitnodigt, er zeker níét in komt. Maar blijkbaar wilde hij me toch graag naar Zuid-Afrika halen.