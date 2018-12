Het heeft even geduurd, maar Michaël Verschueren (47) doet dan toch wat hij lang voor zich uit heeft geduwd: bij Anderlecht in de voetsporen treden van zijn vader, de legendarische Mister Michel. Of hij dezelfde streken heeft als de zilveren vos en of de club de toekomst door een paarse bril tegemoet mag kijken, moet de toekomst uitwijzen. ‘Ik ben ongelooflijk trots dat ik zijn zoon ben, en ik draag zijn naam met fierheid, maar it’s my time, right?’