Hoe Tom Waes aan de dood ontsnapte: 'Een vriend zag me vallen en barstte in tranen uit. En de ambulancier dacht dat hij een dode moest ophalen'

Tom Waes «Toen ze me vertelden dat ‘Reizen Waes’ binnen de grenzen van Europa zou blijven, dacht ik: is het geld op?! Ik was bang dat de reeks aan kwaliteit zou inboeten. Iedereen kent Europa toch al? Maar de redactie heeft opnieuw enkele zeer interessante locaties gevonden, het is een fantastisch seizoen geworden. Het is ondertussen een boutade op de redactie: ‘In principe moeten we ook een aflevering in Luxemburg kunnen draaien.’ Er zijn overál onontgonnen plekjes waar mooie televisie te maken valt.»

HUMO Je trekt onder meer naar Polen, Azerbeidzjan, IJsland en het eiland Man. En in Groenland ging je op zeehondenjacht met de Inuit. In de krant werden daar al meteen vragen bij gesteld omdat je ambassadeur bent van Sea Shepherd, een organisatie die alle leven in zee wil beschermen.

Waes «Nadat die aflevering is uitgezonden, zal er nog veel meer commentaar op komen. Dat besef ik nu al.

»Sea Shepherd is tegen de schandalige en massale moord op zeehonden, zoals toen de Canadezen er honderden tegelijk afslachtten. Die dieren werden op de gruwelijkste wijze doodgeknuppeld, om er pelsen frakken van te maken. De Inuit zijn daar natuurlijk óók tegen. Er is een enorm verschil met wat zij doen, aangezien ze heel omzichtig omgaan met het ecologische bestand. Ook al hebben ze daar bijna niets anders om te eten. Het gaat om slechts twee zeehonden per keer, die ze heel gericht afschieten. Instant dood, ik was er getuige van. Wie kan daartegen zijn? Aan de kust van Oost-Groenland wonen nog geen 1.500 mensen en misschien wel 3 miljoen zeehonden: ’t is dus ook niet alsof ze het hele bestand naar de kloten helpen.