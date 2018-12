HUMO Hoe komt een dermatologe erbij om over lichamelijke ongemakken te schrijven?

Yael Adler (lacht) «Je herinnert je misschien nog uit ‘De huid’ dat ik op een holistische manier naar de gezondheidstoestand van mijn patiënten kijk. Huidproblemen breng ik altijd in verband met slechte voeding, zieke organen, stress of andere psychische problemen. Als ik een man op consult krijg die last heeft van jeuk in de intieme zone en ik zie geen eczeem, dan begin ik vragen te stellen: ‘Hebt u misschien een probleem met uw prostaat? Dat veroorzaakt vaak jeuk.’ Een man vertelde me eens dat hij inderdaad prostaatkanker had gehad en naarmate het gesprek vertrouwelijker werd, begon hij over de erectieproblemen die hij daaraan had overgehouden. Dan verdiep ik me meteen in dat probleem, want ik wil mijn patiënten helpen om zich beter te voelen.»

HUMO Wat raadt u zo’n man aan?