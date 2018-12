Cannabis en psychose: '60 tot 80 procent van alle psychoses bij jongeren wordt veroorzaakt door cannabis'

(Verschenen in Humo 3709/40 op 4 oktober 2011)

Cannabis is de grootste oorzaak van verslaving bij jongeren: dat tonen de cijfers van de VAD, de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen. En ook al hebben ze weleens horen waaien dat wiet al lang niet meer het plantje van vroeger is waar je onschuldig mee kon wegdromen, toch zien tieners er geen graten in om massaal joints te roken, zeker niet als ze op de vlucht zijn voor keuzestress, de hoge eisen die aan hen gesteld worden en de allesbehalve vredige gezinssituaties waarin ze moeten opgroeien.

De risico's zien ze pas als het helemaal misloopt, als ze afhankelijk zijn, als ze alwéér hun schooljaar moeten overdoen, als ze de diagnose schizofrenie op hun bord krijgen, als ze hun eerste psychose beleven. Want het staat onomstotelijk vast, zegt Ruud van Winkel, dat cannabis wél verslavend is, schizofrenie in de hand werkt, heel slecht is voor je schoolprestaties en de kans op psychose verdubbelt.