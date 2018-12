Waarom het steeds beter gaat met de wereld (maar we dat niet beseffen)

'Eén kind dat wordt opge geten door een krokodil is wereldnieuws, een halvering van de kindersterfte niet'

Is het deel van de wereldbevolking dat in extreme armoede leeft de afgelopen twintig jaar bijna verdubbeld, gelijk gebleven of bijna gehalveerd? Nog niet één op de tien mensen geeft het juiste antwoord: bijna gehalveerd. Stel twaalf van zulke vragen en gemiddeld hebben we er maar twee goed. Zelfs Nobelprijswinnaars en politici scoren er slecht op.

De mens wordt geplaagd door vooroordelen, waardoor we de wereld verkeerd begrijpen. We zien eerder het slechte dan het goede. We zijn bang voor terroristische aanslagen, terwijl cijfers aantonen dat er meer mensen sterven door een val van het keukentrapje. Daarom zijn we compleet verbaasd als we ontdekken dat er vandaag meer democratie en minder honger is. Of dat er de laatste jaren minder doden vallen door rampen of conflicten. Dat is wat Anna Rosling Rönnlund kwam vertellen op het Dept Festival in Amsterdam. Ze nam het boek ‘Feitenkennis: 10 redenen waarom we een verkeerd beeld van de wereld hebben en waarom het beter gaat dan je denkt’ mee, dat ze schreef met haar man Ola en schoonvader Hans Rosling. Het boek is het slotstuk van een hechte samenwerking van achttien jaar, waarin ze met z’n drieën zijn TED Talks schreven en bouwden aan het succes van Gapminder, een bureau voor datavisualisatie met klanten als Google en de Verenigde Naties.