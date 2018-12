Uit de platenkast van Mauro: Thunderdome XIX'

Het was de schuld van ‘Poing’, de geniale hardcoretrack van Rotterdam Termination Source. Voor wie het niet kent, het gaat als volgt: poing, poing, poing, poing, poing, poing, poing, poing. Danig onder de indruk van dit meesterwerkje ging ik dieper graven in het genre en zoals de onvermijdelijke stap van Bacardi Breezer naar zombiedrug flakka kwam ik alras terecht bij de gabbermuziek. We praten hier over een ander millennium, met een nog zeer kwakkel internet, waardoor ik enkel meer te weten kon komen door gewoonweg een gabberwinkel binnen te stappen. De eerste minuten voelde ik me als een gringo in een saloon, maar toen ik naar hun extreemste releases vroeg, werd ik al snel enthousiast op mijn wenken bediend. Waarschijnlijk hielden ze me voor een antropoloog of zo. Maar mijn god, ik kreeg daar zodanig veel spectaculair werk te horen, dat ik met een serieuze stapel 12-inches weer buitenstapte. Met topreleases van Mokum Records zoals ‘Pien an de eure (zure melk mix)’ van Hooihouse. Mijn maat Fré, handelaar in experimentele muziek én gabberkenner, wist mij onlangs te vertellen dat ik met dat label absoluut juist zat, het blijkt erg gerespecteerd. Waarop hij spontaan een feestje begon door de cd ‘Thunderdome XIX’ loeihard af te spelen. Volle bak gáán op onder meer DJ Acesone (‘Tina, was kosten die Kondome?’). Het voelde als thuiskomen op een plek waar ik nooit eerder was. Nu ja, het kan ook aan het bier hebben gelegen die namiddag. Vége! Goan met die perdekop!

