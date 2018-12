Wij mochten in een Londens bioscoopzaaltje – nog net iets kleiner dan het 960 zitjes tellende Walter Kerr Theatre, waar de concertreeks plaatsvindt – in avant-première een kijkje gaan nemen. En het moet gezegd: het was net echt.

Bij het binnenkomen krijgen we bijvoorbeeld een kopie van het originele programmaboekje toegestopt, waarin we lezen dat de security in handen was van Tony Boyd, de gitaren van The Boss worden opgepoetst door Kevin Buell, dat de kapper van Patti Scialfa – mevrouw Springsteen – Jason Joseph heet, en dat die van Bruce zelf anoniem wenst te blijven. Neem het hem eens kwalijk. ‘Springsteen on Broadway’ is The Boss alleen met zijn akoestische gitaar, uit het blote hoofd verhalen opdiepend uit zijn twee jaar geleden verschenen autobiografie ‘Born to Run’, en daarbij min of meer chronologisch de songs serverend die erbij passen. Een vleugel ter verpozing aan zijn zijde, en halverwege een romantisch intermezzo met vrouw Patti.