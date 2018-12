'Ik dacht nochtans te kunnen winnen. Het programma heet 'De slimste mens', en ik bén een mens. Ik voldeed dus al aan de helft van de vereiste'

Soe Nsuki ‘Sorry, Martine’

Ze is comedian, dj en bedreven in het breakdancen, maar Slimste Mens ter Wereld worden zat er niet in voor Soe Nsuki. In een aflevering waarin ook Wouter Vandenhaute zat, was het uitgerekend de zachtaardige Rani De Coninck die de genadeslag gaf: exit in aflevering één. Een uurtje eerder was Soe nog zo moedig geweest om eerlijk te antwoorden op de eeuwige vraag: ‘Denk je dat je de slimste mens kunt worden?’

Soe Nsuki «Mensen antwoorden dan altijd: ‘Neenee, dat zou ik nooit kunnen worden.’ Maar ik dacht: waarom niet? Het programma heet ‘De slimste mens ter wereld’ en ik bén een mens. Ik voldeed dus al aan de helft van de vereiste.»