De gele hesjes blokkeren nog altijd honderden rotondes over heel Frankrijk. Daar houden ze voet bij stuk, dat is hun uitvalsbasis. Fransman Pierre Goetschel maakte in 2010 de ironische documentaire ‘Rond-point’, over de 40.000 rotondes in Frankrijk. Hij ziet hoe de rotonde hét speerpunt wordt van het nieuwe actievoeren. ‘Het probleem is: je kunt er alle kanten uit, maar zij blijven in rondjes draaien.’