In Hollywood worden op maandag 25 februari 2019 de Oscars uitgereikt, maar de écht belangrijke filmprijzen worden naar goede gewoonte in deze kolommen uitgereikt. Wie was in 2018 de strafste acteur en wie de strafste actrice? Wie was de geweldigste booswicht? En welke film vonden wij de beste van het jaar? Hier is Humo’s spetterende filmjaaroverzicht!