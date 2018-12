Doe deze kerst het goede: Nodig géén eenzame uit

Rika Struyf «Je moet daar toch een beetje mee opletten. Waarom zijn mensen eenzaam? Soms is de oorzaak erg simpel, een penetrante lijfgeur bijvoorbeeld. Dat kun je tijdelijk verhelpen met het wondermiddel Febreze. En als het echt hardnekkig is, zijn er andere trucjes. Je kunt tussen de gerechten door even met zijn allen naar buiten om vuurwerk af te steken, of voor een glühweintje op het terras. Ondertussen zet je ramen en deuren wijd open, en dan kun je weer een uurtje voortfeesten.»

HUMO Maar niet alle eenzamen ruiken onaangenaam.

Struyf «Nee. Vaak hebben ze een rotkarakter. Dat merk je snel. Serveer je een gemarineerd hertenlapje, dan beweren ze dat het ordinair varken is. Maar och, mensen die geen verstand hebben van gastronomie laten zich daar snel aan vangen, voegen ze nog toe. Dat wordt dan in het gezicht geslingerd van de gastheer, die veertig kookboeken in huis heeft, en een fornuis dat meer kost dan de duurste Dacia. Gelukkig, zegt zo’n eenzame dan vergoelijkend, maakt de saus veel goed, je ziet dat die kant-en-klare sauzen tegenwoordig lang niet slecht zijn! Dat komt hard aan bij de kok, die daar vier dagen mee in de weer is geweest. De zeldzame Zedelgemse krieluien die hij heeft gebruikt, had hij maanden daarvoor al besteld in een plukboerderij. En omdat hij onzeker was over het indikken, heeft hij Jeroen Meus zodanig gestalkt dat de goedmoedige kookelaar uiteindelijk naar de politie stapte.»