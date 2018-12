Jean-Marie Pfaff, 65 en nog altijd even straf: 'Mijn vader heeft mij maar één keer zien spelen. 'Dat wordt een grote,' zei hij. Een week later was hij dood'

'Mijn vader heeft mij maar één keer zien spelen. 'Dat wordt een grote,' zei hij. Een week later was hij dood'

De champ is drie kwartier te laat op de afspraak. Dat zit zo: ‘Ons Shania had gisteren haar auto voor de garagepoort geparkeerd, maar ze is ’s avonds met haar mama naar huis gereden. Nu zit ze op school.’ Dochter Debby was de redster in nood. Zonder verpinken leende ze haar autosleutels uit aan de stamvader: ‘Zo zijn wij.’

HUMO Shania kwam gisteren mee je 65ste verjaardag vieren: is het een mooi feest geworden?