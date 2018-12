Marie Mosuse (20), dochter van Ronny Mosuse: 'Als ik rond me kijk, in mijn kringetje van gelijkgestemde zielen, dan denk ik: racisme bestaat niet meer. Tot ik Facebook open: dan krijg ik een koude douche'

Ronny Mosuse kent u nog van bij ‘The Radios’ en van bij ‘The Clement Peerens Explosition’, of misschien heeft u thuis één van zijn Nederlandstalige albums liggen. Zijn kroost, daarentegen, heeft hij altijd mooi verborgen weten te houden. Tot nu: dochter Marie (20) is sinds vorige week te zien in ‘Bloed, zweet & luxeproblemen’. Samen met vijf andere millennials reisde ze naar Ghana en Sri Lanka, waar ze in sweatshops zelf mochten ervaren hoe moderne slavernij voelt. ‘Opeens viel het licht uit en stond het water in een mum van tijd tot aan onze knieën. Ik vond dat tof.’