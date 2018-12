Het Warmste Inpakpapier van Jeroom

Was ons dat even schrikken, zeg: stond er opeens een paard zijn gevoeg te doen op Eén. Bleek het om een reclameboodschap te gaan van Humo’s huiscartoonist Jeroom, die zijn Warmste Inpakpapier aan de man bracht met behulp van een als een gigantisch cadeau verpakte knol.

HUMO Schaam jij je niet om zo’n schijterij te brengen op een fatsoenlijke familiezender?

JEROOM «Technisch gezien heb ik daar niks mee te maken, dat was het paard. Het was een showpaard dat doorgaans alles op bevel doet. Dat deed het ook, alleen hadden ze ons er niet bij verteld dat het beest op gezette momenten de studio zou onderschijten. (Zucht) Het was een lange dag.»

HUMO Die dampende hoop zal de studio vast hebben opgewarmd, en daar draait het tenslotte om: je ontwierp het inpakpapier speciaal voor de week waarin we warmhartig horen te zijn voor elkaar. Hoe groter het cadeau, hoe meer rollen men koopt, hoe meer men doneert aan de goeie doelen.

JEROOM «Voilà. De opbrengst – 5 euro per rol – gaat integraal naar De Warmste Week. Op die manier kun je van een zielige attentie een hartverwarmend geschenk maken. Het mooiste cadeau dat je deze kerst kunt geven, is 50 rollen van mijn inpakpapier, schoon verpakt in een rol inpakpapier.»

HUMO Verwacht jij dit jaar een kolossaal cadeau?

JEROOM «Nee, onze familie is niet zo materialistisch. Wij zijn allang blij als we samen liedjes kunnen zingen rond de kerstboom. Niet dat iemand daarin ons voorbeeld moet volgen: laat u dit jaar vooral gaan in de cadeauwinkel en laat vervolgens de Christo in u los.»

U kan uw rol inpakpapier kopen in alle winkels van Colruyt, A.S. Adventure, Bel&Bo, Okay, Okay Compact, Bio Planet, JBC, Collect&Go, Collishop, Dreamland, Lidl, Spar Colruyt Group en Dreambaby. Het kost 5 euro, en u steunt er alle goede doelen van De Warmste Week mee.