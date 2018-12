'Toen ik dezelfde kanker had als mijn broer en mijn vader, dacht ik: het is gedaan'

KURT VAN EEGHEM «Het was een krankzinnig jaar. Een jaar dat er ontzettend heeft ingehakt. Dat mijn broertje overleden was, heb ik me pas ten volle gerealiseerd op de begrafenis, omdat we zeven jaar met hem hadden meegestreden tegen zijn ziekte. Ineens besefte ik dat hij er niet meer is. Mijn jongste broer. Dat was een schok. Ik heb daar staan trillen. Ik kan mij sindsdien min of meer inbeelden wat het is om van verdriet… Dat je hart breekt. Dat kan letterlijk, volgens mij.

»Ik heb iets korts uit het blote hoofd voorgedragen – ik wist niet of ik het zou kunnen. Daarna ben ik uit elkaar gevallen. Ik kon bijna niet meer op mijn benen staan van verdriet. En dan die twee kadees van hem (zijn zonen, red.), die zijn kist op hun schouders droegen met enkele vriendjes… Dat is een beeld dat je niet wilt zien. (Schraapt zijn keel) Het is flauwekul om te zeggen: ‘Ik ga al die beelden wissen.’ Je moet ze een plaats geven. Dat is het moeilijkste, en het neemt tijd in beslag. Ik streef er keihard naar om ze een zo mooi mogelijke plaats te geven. Om er zo warm mogelijke herinneringen aan over te houden. (Kijkt glimlachend door het raam) En net nu begint het zonnetje te schijnen.