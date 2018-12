'Ik voelde geen verliefdheid, maar stress. Gaat hij slaan? Wil hij seks? Krijg ik drugs? Geld? Een klant?'

Eline huppelt ons tegemoet, begroet ons met een stevige omhelzing en begint opgewonden te praten. Ze is blij dat ze haar verhaal kan doen, hapt zenuwachtig naar adem, struikelt over haar woorden omdat ze alles tegelijk wil vertellen. Alles wat ze heeft meegemaakt, gooit ze eruit, rauw en onverbloemd. Over het geweld, het misbruik en de mishandelingen in haar kindertijd, de kille herinnering aan de jeugdinstellingen, weglopen naar een onbekende stad, en hoe ze telkens bij de verkeerde jongens terechtkwam, gewetenloze loverboys die haar in de prostitutie duwden. Ze is net 19 geworden. Een leuk, onopvallend meisje met kastanjebruin haar, in lange broek en op sportschoenen – niets verraadt een woelig verleden. ‘Maar ik loop er vandaag helemaal anders bij dan toen ik nog in het milieu zat,’ vertelt ze.

Eline «Je had me moeten zien, helemaal opgemaakt, met golvende lokken en lange, gelakte nagels. Ik droeg korte rokjes, gewaagde lingerie, panty’s en 20 centimeter hoge hakken. En ik gedroeg me als een bitch, alsof niks me kon raken. Je móét je stoer voordoen in dat milieu, anders overleef je het niet. Ik ben blij dat ik er vandaag een beetje saai bij kan lopen. Dat is zo’n verademing. Ik wil normaal zijn, zonder gedoe.»