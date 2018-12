Het zwijn in Harvey Weinstein: zijn vaste chauffeur in Cannes getuigt

'Hij bijt in haar billen, scheurt haar broekje aan stukken en wordt helemaal wild op de achterbank'

Twee agenda’s

Ik moest met twee uurroosters jongleren: er was het officiële uurschema dat The Weinstein Company in New York had opgesteld, en een ‘agenda om de moed erin te houden’, zoals Weinstein het zelf omschreef. Elke avond gaf hij zich over aan onderonsjes in zijn suite in het Majestic of in zijn bureau op de bovenste verdieping van het Gray d’Albion, en hij organiseerde nepcastings met topmodellen of callgirls en nieuwsgierige aagjes met een sterke maag.

Roofdier in de auto

De Weinsteins zijn de eregasten op een chic privéfeest van Brad Pitt, één van de betere party’s in de villa Saint-Georges, waar de absolute beau monde wordt verwacht. Ik heb me comfortabel in mijn limousine geïnstalleerd, wanneer Harvey me een berichtje stuurt: ik moet de auto een paar meter verderop parkeren, op een rustige plaats waar toevallige voorbijgangers nooit zouden komen.

Hij komt aandrentelen en gaat op de achterbank zitten met zijn gezelschap, klaarblijkelijk een Engelstalig model of een actrice. Ze is lichtjes aangeschoten en giechelt zenuwachtig, terwijl hij een opgehitste indruk maakt.