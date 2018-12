'Over water': Humo sprak met Tom Dewispelaere, Tom Lenaerts en Tom Van Dyck

'Ik ben verslaafd aan werken. Het is minder gevaarlijk dan drugs, maar het kan ook veel kapotmaken'

Liefhebbers van topseries zullen, zelfs in tijden van Netflix-overvloed, danig onder de indruk zijn van ‘Over water’. Tom Lenaerts schreef de serie samen met Paul Baeten Gronda en vond terloops een nieuw genre uit. Tom Dewispelaere speelt vol overgave de net van een alcoholverslaving afgekickte BV John Beckers. En hoe Tom Van Dyck in de huid van personage Carl Dockx kruipt, is onzes inziens onmogelijk zonder de hulp van één of ander geestverruimend middel.

HUMO Maar coke, heren, daar doen jullie natuurlijk niet aan?