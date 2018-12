Luister onderaan dit artikel naar onze playslist met de 20 beste songs van 2018.

De schizofreenste popsong van 2018 had ook de controversieelste clip: een beenhard geval dat aanleiding gaf tot de beste parodieën. ‘This Is America’ was, behalve een gespleten en bescheten open brief van Childish Gambino aan zijn vaderland, ook een interessante rorschachtest. Iedereen interpreteerde de clip anders, omdat de artiest geen uitleg gaf en de vragen – ‘Waarom knal je in de clip die mensen neer?’ ‘Waarom worden de wapens achteraf in een rode doek verpakt?’ ‘Waarom danst u zo raar, meneer?’ – onbeantwoord bleven. Sommigen zagen er een affront voor zwart Amerika in, anderen net het tegenovergestelde. De ‘Anti-Kanye’ wordt hij sindsdien genoemd. Vanaf 2019 is het gedaan met Childish Gambino, dan rapt Donald Glover alleen nog onder zijn eigen naam.

Nummer 2 op de lijst heeft 250 miljoen (!) Spotify-draaibeurten minder: Westerman is een bescheiden Londense singer-songwriter, zijn ‘Confirmation’ in alle luwte een precieuze, fijngevoelige en ei zo na perfecte single. Wat nog? Elegant getoonzette nostalgie (3), een pracht van een emotionele optater (4) en vrolijk makende signalen van oude (6, 14, 18) en gloednieuwe helden (8, 11, 12). 13 is een geweldige song van de Belg die we, als we niet opletten, bijna kwijt zijn aan het buitenland. Nummer 7 staat op de soundtrack van een horrorfilm, en nummer 15 klinkt alsof er elk moment één rond gemaakt kan worden. Prima songs om worsten bij op de kolen te leggen: 9 en 20. En verder was 2018, behalve van de hond zijn kloten, ook van Cardi B. Men onthoude: de geboorte van haar baby Kulture Kiari – even een slokje water nemen – Cephus, de relatiebreuk met rapper Offset, de slaapverwekkende ruzies met Nicki Minaj, haar debuut- en doorbraakplaat ‘Invasion of Privacy’, en ‘I Like It’, de zomersingle you love to hate.

Disclaimer: in deze lijst uitsluitend songs die u níét op één van onze twintig beste platen van 2018 vindt. Anders was het makkelijk geweest!

1. Childish Gambino: ‘This Is America’

2. Westerman: ‘Confirmation’

3. The Good, The Bad & The Queen: ‘Merrie Land’

4. Zwangere Guy: ‘Gorik Pt.1’

5. Cardi B: ‘I Like It’

6. Stephen Malkmus & The Jicks: ‘Middle America’

7. Thom Yorke: ‘Suspirium’

8. Whispering Sons: ‘Waste’

9. Blood Orange: ‘Charcoal Baby’

10. Adrianne Lenker: ‘symbol’

11. Loma: ‘Black Willow’

12. Rolling Blackouts Coastal Fever: ‘Talking Straight’

13. Tamino: ‘Tummy’

14. Paul McCartney: ‘Fuh You’

15. Yves Tumor: ‘Noid’

16. Interpol: ‘If You Really Love Nothing’

17. Leon Bridges: ‘Bad Bad News’

18. Frank Vander linden: ‘Elke dag een beetje wijzer (denk ik)’

19. Arctic Monkeys: ‘Four out of Five’

20. Kali Uchis: ‘After the Storm’