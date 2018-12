De perfecte aanleiding om met hem nog eens over gitaren, versterkers en muziek in het algemeen te ouwehoeren. Het slechte nieuws is dat Willy slecht nieuws heeft gekregen van de dokter. Onomkeerbaar slecht nieuws. Willy is ziek, en zijn tijd is beperkt. Toch wil hij een positieve boodschap overbrengen. ‘Al ben ik tegenwoordig blij als ’s morgens mijn ogen opengaan.’

Ik mag voor het interview naar zijn huis in Affligem gaan, waar Michèle De Wilde, de vrouw met wie Willy al bijna dertig jaar lief en leed deelt, opendoet. Willy zit in de zetel en kijkt naar David Bowie op Glastonbury. Hij ziet eruit alsof hij zo bij Bowie op het podium kan stappen. Strakke zwarte jeans, fuchsia T-shirt, sjaaltje om de nek, ringen aan zijn vingers, oorbellen aan beide kanten. We hebben elkaar een hele tijd niet gezien en praten eerst wat bij, over muziek, zijn twee katten, en zijn allernieuwste aanwinst: een Gibson ES-335. Ik vertel over mijn tweeling, over hoe prachtig en hoe moeilijk het soms ook kan zijn, en dat ik het wel verdiend zal hebben, zeker. Willy lacht: ‘You don’t always get what you deserve. Sometimes you just get what you get.’ Hij heeft gelijk, natuurlijk, en ook: pech. Heel veel fokking pech. Dit weekend heeft hij te horen gekregen dat hij nog minder tijd heeft dan werd aangenomen. En wat werd aangenomen, was al niet veel.

Terwijl Bowie op de achtergrond op zacht volume doorgaat met fenomenaal zijn, beginnen we aan één van de moeilijkste gesprekken uit mijn carrière, en ongetwijfeld ook uit die van hem. Af en toe stoppen we om te kijken, want wat er ook gezegd wordt, je praat nu eenmaal niet zomaar door ‘Absolute Beginners’ of ‘Heroes’ heen.