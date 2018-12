BESTE SERIES

1. ‘BoJack Horseman’ (Netflix)

Dezelfde nummer 1 als in 2017, maar hoeveel reeksen kunnen in één seizoen tegelijk striemende kritiek leveren op hoe Hollywood omgaat met #MeToo, grappen maken over een robot die volledig uit seksspeeltjes bestaat én je tot tranen toe bewegen met een aflevering waarin het hoofdpersonage één lange afscheidsrede houdt aan de kist van zijn moeder? Het antwoord is één.

2. ‘Sharp Objects’ (Play More)