Humo's Twerkende Twintig Platen van 2018

Wereldwijd worden er per jaar ongeveer tachtigduizend platen uitgebracht. In 2018 kwamen er een kleine zevenhonderd tot bij ons. Elf Humo-recensenten herleidden dat voor u tot de essentie, goed voor afgerond twintig platen, met daarbij één debutant, één aflijvige, één Elvis, één Belg, één countryster en één engel met dikke tieten, en in totaal 1.083 minuten beestige deunen. Goed gezien: de beste platen van 2018!

Teletijdmachineplaat: hij klinkt nog even scherp als in zijn jonge jaren, diep in de vorige eeuw. The Attractions heten nu The Imposters, maar veel is er niet veranderd. Hij croont een eind weg en als hij niet croont, swingt hij als de samenvloeiing tussen de Grote en de Kleine Nete. Ongegeneerd spelplezier, zwijmelende ballades, kokette soul: om zonder kou de winter mee door te komen.

Sleaford Mods met instrumenten. Punk met kontbrand. Uit hun hoekige, verbeten gitaren spreekt Franse colère en frustratie, maar frontman Joe Talbot vertaalt dat in ongemeen grappige teksten, steeds gezongen alsof hij tot zijn oogballen vol met testosteron zit. Samen met Shame, van wie debuut ‘Songs of Praise’ hier ook had gepast, blaast IDLES zuurstof in de Britse rockscene.