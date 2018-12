Angèle

‘Als Franstalige doorbreken in Vlaanderen: wat een voorrecht’

Koffiedik kijken, we kunnen er hier wat van. Een klein jaar geleden tipten we Angèle Van Laeken in deze bladzijden als dé artiest om in 2018 in de gaten te houden. Ondertussen zijn we elf maanden, optredens op Werchter en Pukkelpop, twee uitverkochte Ancienne Belgiques, één debuutplaat getiteld ‘Brol’, drie Red Bull Elektropedia Awards en zeven nominaties voor de MIA’s verder. Hoe kijkt Angèle zelf terug op haar doorbraakjaar?