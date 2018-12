Ben Caudron (technologiesocioloog Erasmushogeschool Brussel) «Eén ding is zeker: de sympathieke, geniale en in een nerdy T-shirt gestoken halfgod Mark Zuckerberg, die gedreven en gefocust aan een betere wereld voor ons allen werkt, is dood. Hij is vervangen door een wereldvreemde, ietwat onwennig ogende robot in een strak maatpak. Het mooie imago dat Facebook lang heeft kunnen ophouden, ligt aan gruzelementen. Al moeten we dat wel nuanceren, want voor jongeren maakt het niks uit. Zolang ze apps kunnen gebruiken en foto’s delen via Instagram, zullen al die schandalen hun worst wezen. Ik heb onlangs nog een kleine test gedaan bij mijn eerstejaarsstudenten: 2 procent van hen zit níét op Facebook. Die steekproef is niet representatief, maar dat zegt toch iets. Het lijkt me dus iets te voorbarig om te zeggen dat het rijk van keizer Zuckerberg op instorten staat. Maar dat er donderwolken boven Facebook hangen, valt niet te ontkennen.»

HUMO Vorige maand onthulde The New York Times dat Facebook een pr-bureau had ingehuurd om concurrenten en critici zwart te maken met nepnieuwsberichten.

Caudron «Die onthulling is het ultieme bewijs dat Facebook helemaal niet dat mooie bedrijf is dat als nobel doel heeft om de hele wereld te verbinden. Ik snap ook niet goed waarom het niet tot meer verontwaardiging heeft geleid, want dat is nog schandaliger dan de Cambridge Analytica-affaire. Nu werd Sheryl Sandberg ontmaskerd, de rechterhand van Zuckerberg. Zij stond bekend als het gezond verstand bij Facebook, en ze mocht Beyoncé en Hillary Clinton tot haar kennissenkring rekenen. Nu blijkt dat ook zij boter op het hoofd heeft.»