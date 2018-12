'Ik vind het leuk om in Rusland te spelen, maar het wordt afgeraden om over politiek te praten. Niemand in de ploeg zal iets slechts zeggen over Poetin'

HUMO Vat 2018 eens in één woord samen?

Emma Meesseman (denkt lang na) «Dat lukt niet, er schiet me meer dan één woord door het hoofd. Het was een jaar van uitdagingen, verrassende wendingen en onverwachte resultaten. Een jaar van vriendschap ook.

»Na ons schitterende EK vorig jaar was de vraag of we konden bevestigen op het WK. Dat hebben we gedaan, voor de ogen van de hele wereld. Je hebt ons niet horen zeggen dat we voor een medaille gingen, die druk legden we onszelf niet op. Weinigen hadden het zien aankomen, maar zelf wisten we tot wat we in staat waren.»