'De Franse Revolutie is ook begonnen als protest tegen hoge belastingen'

MICHEL MAUS «Het succes van de gele hesjes verbaast mij geenszins. ‘Daar heb je hem weer,’ zullen ze zeggen, maar ik waarschuw al jaren voor zulke onvrede. Het is begonnen in het Verenigd Koninkrijk, met sit-ins bij Starbucks. De activisten wilden aanklagen dat zulke bedrijven amper belastingen betalen. Later waren er in Parijs gelijkaardige acties tegen Apple. Dat bleef allemaal betrekkelijk braaf, maar het was duidelijk dat meer en meer mensen aanstoot namen aan hoe zulke bedrijven dankzij fiscale rulings vrijwel onbelast naar de kassa wandelen.

»Er is ook nooit een politiek antwoord gekomen op die acties, en daardoor is de ontevredenheid alleen maar toegenomen. Eurocommissaris Margrethe Vestager zit die multinationals wel achter de veren, maar uiteindelijk moeten de nationale overheden paal en perk stellen aan de belastingvoordelen van zulke bedrijven. Ze staan in schril contrast met de groeiende belastingdruk op de gewone man. Het protest van de gele hesjes is een signaal: het fiscaal incasseringsvermogen van de gewone mensen is overschreden.»