Nora Monsecour «De staande ovatie voor ‘Girl’ in Cannes zal me altijd bijblijven. Ik heb erg getwijfeld of ik ervoor wilde uitkomen dat de film gelinkt is aan mijn verhaal. Ik was echt bang voor de reacties. Bang om geviseerd te worden, om voor altijd in het hokje van de transgenders weggezet te worden. Daarom was die staande ovatie in Cannes zo emotioneel, ze bewijst dat de samenleving wel degelijk kan openstaan voor een verhaal als het mijne.

»Nu, er is nog een lange weg te gaan. Een dag na mijn interview op tv heb ik mezelf gedwongen om de reacties op hln.be niet meer te lezen. Ik werd er diep bedroefd van. ‘Het is een schande dat er geld gaat naar operaties van transgenders, dat zouden ze aan de daklozen moeten besteden!’ Ze schreven dat ik een kalf was dat op hakken moet leren lopen, en dat ik hoe dan ook als jongen zou sterven.»

HUMO Vóór je definitieve operatie zei je tegen de chirurg: ‘Ik weet dat de ingreep fataal kan zijn, maar zelfs als het fout gaat, moet u ze afmaken. Ik wil niet als een jongen de kist in.’