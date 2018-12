'Drie weken geleden heeft een vrouw het middel ingenomen. Het was een rustig en snel overlijden, zonder epileptische aanvallen'

HUMO Wie uit het leven wil stappen, kan toch ook kiezen voor euthanasie?

JOS VAN WIJK «Het is niet omdat je euthanasie vraagt, dat je die ook krijgt. En zelfs als het mag, weigeren veel dokters om euthanasie toe te passen. Een dokter die wél wil helpen, voelt vaak een enorme mentale en emotionele belasting. Het is nu eenmaal geen pretje om de dood van iemand op je geweten te hebben, zelfs al heeft die persoon erom gevraagd.

»Het is toch absurd dat je voor je eigen dood afhankelijk bent van iemand anders? Ik ben verantwoordelijk voor al mijn daden: ik mag een gezin stichten, ik kan verkozen raken in het parlement of ik kan ervoor kiezen een geslachtsverandering te ondergaan. Maar als het mijn eigen levenseinde betreft, mag ik de touwtjes niet zelf in handen nemen?»