Delphine Lecompte: 'The Best Of'

In het gekkenhuis dat we gemakshalve de moderne maatschappij noemen, bestaat maar één echte vorm van troost: de onovertroffen poëzie van Delphine Lecompte. Niemand stopt meer zin in waanzin dan de 40-jarige Gentse dichteres die wel heel aparte recepten voor grote, vriendelijke diepvrieskreeften bedenkt.

Nora Krug: 'Heimat'

Nora Krug verhuisde naar Amerika en voelde zich in haar nieuwe thuisland plots Duitser dan ooit tevoren. Onzeker over wat die identiteit precies inhield, en geplaagd door nationaal schuldgevoel, ging de kunstenares tekenend, verzamelend en schrijvend op zoek naar het oorlogsverleden van haar eigen familie.

Marcel Proust: 'Op zoek naar de verloren tijd'

Bestel een doos madeleines en een paar weken vakantie, of geef eens grofweg anderhalf miljoen woorden cadeau. Uitgeverij De Bezige Bij brengt alle zeven volumes van Marcel Prousts ‘A la recherche du temps perdu’ opnieuw uit. Voor uw aan zijn debuut pennende familielid kunt u erbij vertellen dat zelfs Proust in eigen beheer publiceerde.

Brecht Evens: 'Het amusement'

Als er ooit een Stripmaker des Vaderlands wordt gekozen, laat het dan Brecht Evens zijn! Het kostte de naar Parijs uitgeweken tekenaar een depressie, een psychose en enkele manische episodes, maar vier jaar na voorganger ‘Panter’ legt hij 336 pagina’s puur tekenplezier in de winkel.

Geert Buelens: 'De jaren zestig'

Voor al wie er niet bij was of zich er door onvermijdelijk en overdadig druggebruik niets meer van herinnert, schreef Geert Buelens een even erudiete als toegankelijke cultuurgeschiedenis van het omstreden decennium dat ons Bob Dylan en de minirok, maar ook James Bond en langharig werkschuw tuig opleverde.

Guus Kuijer: 'De Bijbel voor ongelovigen'

Omdat het tenslotte het bestverkochte boek ter wereld is en er stilaan meer ongelovigen dan gelovigen zijn, bedient kinder- en jeugdboeken-schrijver Guus Kuijer hen met een versie van het Heilige Boek waarin al eens een ‘godverdomme’ valt. Alle zes delen van ’s mans ‘Bijbel voor ongelovigen’ zijn nu gebundeld en geïllustreerd.

Nina Polak en Joost de Vries: 'De wereld in jezelf'

Wie, zoals bijvoorbeeld Jonathan Franzen, gelooft dat het persoonlijke essay in verval is, wordt door de Nederlandse schrijvers Nina Polak en Joost de Vries kundig van repliek gediend. Zij bewijzen met zestig voorbeelden van Nederlandse en Vlaamse auteurs dat het genre dat ze zelf zo goed beheersen nog steeds springlevend is.

George R.R. Martin Vuur en Bloed: 'De opkomst en ondergang van het huis Targaryen van Westeros'

Dat de winter er binnenkort echt aan komt, roepen ze nu al seizoenen lang in de populaire tv-serie ‘Game of Thrones’, maar intussen blijft het wachten op ‘The Winds of Winter’, het volgende deel van inspiratiebron ‘Het lied van ijs en vuur’. Om de fans warm te houden, lost schrijver George R.R. Martin intussen een kroniek van huis Targaryen.

Luc Mertens: 'Manneken Pis plast 1,172 liter per minuut en 1172 andere nutteloze feiten over België'

Alles wat u niet per se hoefde te weten over België in één boek: overtuigde Belg Luc Mertens spitte honderden bronnen uit en verzamelde meer dan duizend niet zo heel erg wetenswaardige feiten over ons land. Dat de eerste Belgische trein met 23 minuten vertraging reed, bijvoorbeeld.

Typex: 'De vele levens van Andy Warhol'

Omdat hij na zijn boek over het leven van Rembrandt niet kon wachten om ook eens zijn potjes fluorescerend roze en groene verf te gebruiken, zette striptekenaar Typex zich aan een biografie in stripvorm van poparticoon Andy Warhol. En om het zichzelf niet al te makkelijk te maken, tekende hij elk hoofdstuk in een andere stijl.

Philip Norman: 'Eric Clapton: De biografie'

John Lennon, Paul McCartney, Mick Jagger, Elton John en nu ook Eric Clapton: biograaf Philip Norman is straks door de hele stapel Britse muzieksterren heen. Dat hij meer aandacht heeft voor de drank en drugs dan voor de muziek, wordt hem weleens verweten. Maar waar hebt u anders al die platen voor?

Robert Galbraith: 'Lethal White'

Wie graag J.K. Rowling leest, maar zich te volwassen voelt om nog met ‘Harry Potter’ betrapt te worden, kan zijn gang gaan met de ‘Cormoran Strike’-thrillers van Robert Galbraith. Onder dat pseudoniem schreef de geestelijke moeder van de tovenaarsleerling al vier detectives. De nieuwe verschijnt op 5 februari in vertaling.

David Lynch: 'Someone is in my House'

U kent David Lynch natuurlijk als die grijzige gekkerd die op YouTube al eens een vrouwenslipje in zijn mond steekt, en als de regisseur van ‘Twin Peaks’ en cinefiele waanzin als ‘Blue Velvet’ en ‘Mulholland Drive’. Maar diep vanbinnen voelt de man zich beeldend kunstenaar, en die kant van zichzelf toont hij in de monografie ‘Someone Is in My House’.