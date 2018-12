Cherchez La Femme: Ellen Callebout, de vriendin van Gert Verhulst, over liefde, succes en James Cooke

Haar felblauwe ogen en blonde krullen doen denken aan het Braziliaanse topmodel Gisele Bündchen: geen wonder dat Gert Verhulst als een blok voor Ellen Callebout (41) is gevallen. Elf jaar leven ze al samen, en dat is ook te horen: Ellen heeft haar West-Vlaamse accent ingeruild voor een Antwerpse tongval, maar dat hoeft een goed gesprek niet in de weg te staan. ‘Ze zeggen dat geld macht is en dat macht erotiseert, maar ik vind het omgekeerde onaantrekkelijk: een partner die geen roste frank heeft.’