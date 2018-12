Peter Jackson: 'In mijn sf-wereld zou je tenminste willen leven'

Een bioscooptip voor een regenachtige namiddag in de kerstvakantie: ‘Mortal Engines ’, een spectaculair sf-epos waarin steden op rupsbanden elkaar proberen te kapen of op te slorpen. Het klinkt vergezocht, maar om te citeren uit de recensie van onze man (es) : ‘Wij konden onze pret niet op!’

De motor achter ‘Mortal Engines’, naar de boekenreeks ‘Levende steden’ van Philip Reeve, is Peter Jackson, de man die grootse projecten als ‘The Hobbit’ en ‘The Lord of the Rings’ tot een goed einde bracht. Jackson kocht tien jaar geleden de rechten op de boeken en schreef mee aan het scenario, maar uiteindelijk heeft hij ‘Mortal Engines’ niet zelf geregisseerd.

– Spijt, nu je ’t resultaat ziet?

PETER Jackson «Nee, omdat het niet anders kon. Ik ben heel lang van plan geweest om ‘Mortal Engines’ zelf te regisseren. Maar toen ik ‘The Hobbit’ kon maken – een kans die ik niet wilde laten schieten – dreigden we door alles uit te stellen de rechten op ‘Mortal Engines’ weer te verliezen. Dus moesten we een vervanger zoeken. Dat is Christian Rivers geworden, al 25 jaar één van mijn beste vrienden én mijn assistent op de set. Ik wist dat ik hem blindelings kon vertrouwen. Bovendien kon ik nu ’s ochtends gewoon uitslapen, terwijl hij al het harde werk deed (lacht).»

– ‘Mortal Engines’ speelt zich drieduizend jaar in de toekomst af. Zegt de film ook iets over vandaag?

Jackson «De aarde is er geen donkere, grimmige wereld waarin iedereen moet vechten om te overleven, zoals zo vaak in postapocalyptische films. Ik hou er niet van als je denkt: ‘Dat is wel de laatste plek waar ik zou willen leven!’ De samenleving in ‘Mortal Engines’ zit even goed in elkaar als de onze en heeft haar eigen vormen van cultuur, mode, ontspanning… Het is fijn om er te leven, tenminste als je behoort tot het welgestelde deel van de wereld. Nu, aan de andere kant bevat ‘Mortal Engines’ ook een waarschuwing om voorzichtig om te springen met onze planeet: je zou het een groene film kunnen noemen. Maar mijn doel is vooral om de mensen te vermaken.»

– Je hebt enige ervaring met filmreeksen: komt er nog een vervolg op ‘Mortal Engines’?

Jackson «Dat beslis ik niet, dat beslist het publiek. Maar ik hoop het wel: Philips boeken worden alleen maar beter, de verhalen gaan zoveel onverwachte richtingen uit dat mijn handen jeuken om ermee aan de slag te gaan.»

– Allen daarheen!

© AD