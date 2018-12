Het politieke jaaroverzicht van Theo Francken (N-VA): een gesprek over vluchtelingen, Bo Van Spilbeeck, links, muziek en Tom Lenaerts

'Heeft Tom Lenaerts nog voeling met de realiteit? Hij moet eens in Noord-Korea gaan kijken'

Januari

HUMO Het jaar begint met een regeringscrisis. Uitgewezen Soedanese asielzoekers beweren dat ze gefolterd werden. Voorzitters Wouter Beke (CD&V) en Gwendolyn Rutten (Open VLD) sturen aan op uw ontslag, Bart De Wever springt in de bres: ‘Als Theo moet gaan, valt de regering.’

THEO FRANCKEN «CD&V en Open VLD wilden al twee jaar mijn vel. Het begon met het Syrische gezin dat vanuit Aleppo een visum aanvroeg. Ik heb principieel geweigerd, anders stapt morgen half Afrika naar de dichtstbijzijnde ambassade om een visum voor Europa aan te vragen. Wouter Beke heeft toen een laaghartige kerstbrief geschreven waarin hij zei dat ik mijn hart moest openen voor vluchtelingen. Hij betrok er zelfs Jezus en Maria bij.

»Sindsdien probeerden ze me op alles te pakken. De CD&V-fractie weigerde drie jaar lang te applaudisseren als ik iets in het parlement zei. In de Soedankwestie riepen ze dat ik bloed aan mijn handen had. Daar heb ik fysiek van afgezien. Als die mannen werkelijk gefolterd waren, zou ik me daar heel schuldig over hebben gevoeld. Maar het waren leugens. Koert Debeuf, de ex-woordvoerder van Guy Verhofstadt, heeft dat allemaal opgezet via het Tahrir Institute for Middle East Policy.»

HUMO Uw tegenstanders twijfelden of het onderzoek naar die folteringen koosjer was verlopen.

FRANCKEN «Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen heeft dat in alle onafhankelijkheid gedaan. Er was geen bewijs. Als iemand zegt dat hij 24 uur is vastgehouden op de luchthaven van Khartoem, maar tegelijk blijkt dat hij twee uur na de landing zijn re-integratiepremie heeft aangevraagd in het centrum (waarmee ze in hun thuisland werk kunnen zoeken of een woning huren, red.), dan klopt er iets niet. In Engeland hadden Soedanese vluchtelingen een jaar eerder hetzelfde gedaan. Ook toen was er niks van aan.»

HUMO Premier Charles Michel verklaarde dat hij de uitwijzingen van Soedanezen had opgeschort. U noemde zijn verklaringen ‘niet correct’ en ‘absurd’. Was uw goede relatie met hem toen naar de vaantjes?