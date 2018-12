'De beelden die Bart Vertenten vrijspreken, zijn gewist. Dat kan maar op twee dingen wijzen: partijdigheid of onkunde'

Over de zaak Fabre wil ik niet praten,’ laat meester Rieder me in zijn kantoor aan de Gentse Recollettenlei meteen weten. Gelukkig is hij loslippiger over hét schandaal van het jaar, het gerechtelijk onderzoek naar witwassen en matchfixing in onze nationale voetbalcompetitie. Op 22 oktober haalde Rieder zich de woede van voetbalminnend Vlaanderen op de hals door onderzoeksrechter Joris Raskin te wraken. ‘Hans Rieder legt een bom onder Operatie Propere Handen’, kopten de kranten. Twee maanden later laat de topadvocaat voor het eerst in zijn kaarten kijken. Zijn cliënt is ondertussen vrijgelaten, maar de strijd is nog niet gestreden. Rieder wil het blazoen van Bart Vertenten volledig oppoetsen. Te beginnen met de oorspronkelijke aanhouding van zijn cliënt, die hij aanvecht.

HUMO U kreeg vorige week slecht nieuws: het cassatieberoep tegen de aanhouding van Bart Vertenten is verworpen. De door u gewraakte onderzoeksrechter Joris Raskin mocht de scheidsrechter dus tóch aanhouden?