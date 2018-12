Gino Russo: 'Je kunt de gele hesjes maar beter niet negeren'

Tussen de protesterende gele hesjes in Brussel duikt een bekend gezicht op: Gino Russo , vader van de 8-jarige Mélissa , één van de slachtoffers van Marc Dutroux . Al twee weekends op rij zakt Russo af uit Luik om de gele volksopstand in de hoofdstad te steunen.

HUMO Twintig jaar geleden was je één van de leidende figuren van de witte beweging tegen de slechte werking van de justitie, vandaag sluit je je aan bij de gele hesjes.

Gino Russo «Ik ben er niet als woordvoerder, maar als één van de vele anonieme deelnemers. Omdat ik hen begrijp en wil steunen. Ik heb niet de financiële moeilijkheden waarmee zij worstelen, maar de sociale strijd heeft me altijd geboeid – ik ben jarenlang vakbondsafgevaardigde geweest bij staalproducent ArcelorMittal.

»Het zijn mensen die het moeilijk hebben om aan het einde van de maand rond te komen en die bang zijn voor de toekomst: arbeiders, bedienden, werklozen, gepensioneerden, kleine zelfstandigen… Veel jonge mensen die werken met tijdelijke, onzekere jobcontracten. Ze kunnen geen lening voor een huis krijgen, ze durven niet aan kinderen te beginnen. Er zijn er die echt in de armoede zitten, maar ook veel mensen aan de onderkant van de middenklasse die bang zijn om naar beneden te glijden – ‘gewone mensen’, zeg maar.

»Ze voelen zich door niemand meer vertegenwoordigd, ook niet door de vakbonden. Dus nemen ze het heft in eigen handen en protesteren ze op een bijna anarchistische manier.»

HUMO Hoe komt het dat zo weinig publieke figuren hen steunen?

Russo «Er heerst een groot wantrouwen tegenover de gele hesjes omdat ze hen niet begrijpen. Dat is moeilijk als je zelf nooit financiële moeilijkheden hebt gehad. De politici zijn ook bang omdat ze niet goed weten wie ze voor zich hebben. Er zijn geen klassieke woordvoerders, er is geen ideologische basis. Er wordt gezegd dat extreemrechtse elementen de acties proberen te recupereren. Eerlijk, dat weet ik niet, ik heb ze in ieder geval niet gezien. Wat ik wel gezien heb, is de enorme machtsontplooiing van de politie. Ik loop al dertig jaar mee in betogingen, en dat heb ik nooit meegemaakt. Er zijn natuurlijk altijd relschoppers die zich mengen in élke betoging, maar hier zijn 450 mensen gearresteerd. Pure intimidatie.

»Ik denk dat de ordediensten zo zenuwachtig reageren omdat ze bang zijn dat de beweging nog groter zal worden. Vorige zaterdag waren ze met een kleine tweeduizend, maar er zijn ook veel gele hesjes die niet naar Brussel zijn gekomen, omdat een treinticket gewoon te duur is.»

HUMO Denk je dat de beweging nog zal groeien?

Russo «Je mag ze alleszins niet onderschatten. De Vijfsterrenbeweging in Italië, die nu in de regering zit, is op dezelfde manier begonnen: met straatprotest van gewone mensen, omdat de overheid het water wilde privatiseren. Daarna is dat gekanaliseerd tot een anti-establishmentbeweging die bij de laatste verkiezingen 33 procent haalde en de grootste partij werd. Je kunt straatprotest maar beter niet negeren.»