Jonge Leeuwen: Mathias Vergels (26): 'De rol van Lowie zorgt voor de bevestiging die ik zo hard nodig heb'

In het wild spreekt Vergels Randbrussels, een variant van het Nederlands die even krokant als nonchalant klinkt, en lepeltje-lepeltje durft te liggen met het Frans. In zijn ogen duelleren slaapgebrek en trots. Trots wint, want sinds juli vadert de acteur-muzikant over Emile, een handvol kilo’s zelf vervaardigd geluk.

Mathias Vergels «Ik voel me niet comfortabel bij het woord ‘acteur’ – het heeft zoiets groots. Ik speel gewoon graag, that’s it. En ik vind dat je daar vooral geen hooggestemde theorieën aan moet vasthangen. Ik zie acteren niet als iets waarmee je je boven de massa verheft. Wie goed kijkt, ziet overal kunstenaars. Mijn vader was een bakker, en ik vond hem oprecht een grote kunstenaar.»

HUMO In ‘Thuis’ speel je vooral samen met de jongste generatie acteurs. Jullie personages wonen op z’n millennials samen met een groepje vrienden.

Vergels «Dat is natuurlijk heel plezierig. Er zijn recent ook enkele nieuwe acteurs bij gekomen: altijd goed, zo’n frisse wind. Toch heb ik het meest aan de scènes met de ervaren rotten. Met Pol Goossen, bijvoorbeeld: een ongelofelijk credibele tiep, voor wie ik heel veel ontzag heb. Ik vind het leuk om me geïntimideerd te voelen op een set – dat trekt me altijd weer naar een hoger niveau. Bij ‘De collega’s 2.0’ had ik dat ook: tussen de opnames door zat ik vaak stil in een hoekje. Gek, want ik ben helemaal niet introvert. Maar zodra ik op een set sta, word ik wat bangig en volgzaam.»