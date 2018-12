BREAKING: 'Taboe' wint de Ha! van Humo

Sinds 1980 bekroont de Humo-redactie het beste televisieprogramma of de meest opvallende tv-figuur van het afgesloten boekjaar met de Ha! van Humo, een trofee die zo gewild is dat Peter De Roover er achterwaarts voor naar Marrakesh zou vliegen. De gelukkige winnaars zijn dit jaar Philippe Geubels en de ploeg achter het Eén-programma ‘Taboe’: zij ontvingen maandag in de Beursschouwburg in Brussel de Ha! en de bijbehorende cheque van 5.000 euro uit de handen van Guy Mortier.

Waarom ‘Taboe’ het heeft gehaald van andere genomineerden als ‘De dag’, ‘Down the Road’ en ‘Winteruur’? Welnu, wat op papier een heel fout idee leek (wat hadden we graag vlieg-op-de-muurgewijs de vergadering bijgewoond waar geopperd werd een programma te maken rond lachen met terminaal zieken), leverde in de praktijk mooie en respectvolle televisie op. Erg populaire televisie ook: als we de voetbalmatchen van de Rode Duivels buiten beschouwing laten, zijn de negen afleveringen van ‘Taboe’ de negen best bekeken tv-uitzendingen van 2018. Natuurlijk zijn goede kijkcijfers op zich geen reden om een prijs te krijgen die tot doel heeft kwaliteit te bekronen. Maar als je erin slaagt rond thema’s als armoede, psychische kwetsbaarheid en obesitas televisie te maken die elke week zowat 1,8 miljoen mensen boeit, ontroert én aan het lachen brengt, dan is dat niet min.

‘Taboe’ heeft net als de winnaar van vorig jaar, ‘Goed volk’ van Jeroen Meus, als presentator één van de bekendste tv-figuren van Vlaanderen, maar toch draait het in beide gevallen nooit echt om hen. Ook al was het optreden van Geubels telkens een belangrijk onderdeel, de nadruk in ‘Taboe’ lag duidelijk op de gewone Vlamingen die iedere week verzamelden in Westouter en een inkijk gaven in hun niet zo gewone leven. Mensen als Ken, de turnleraar die na een val van de trampoline de controle over zijn lichaam heeft verloren, maar niet zijn gevoel voor humor noch zijn levenslust, of ALS-patiënt Danny, die ondanks zijn ongeneeslijke ziekte goedlachs en optimistisch bleef. In de fauteuil naast hen was Geubels enkel de aangever, die zijn gesprekspartners liet schitteren.

Dat hij net als Meus vóór hem zo uitblonk in die ondergeschikte rol, is voor een groot stuk te danken aan de persoon die ‘Taboe’ en ‘Goed volk’ gemeen hebben: Kat Steppe, die beide programma’s regisseerde en zowel bij Meus als bij Geubels de empathische interviewer naar boven bracht. Met ‘Taboe’ schiet Steppe voor de derde keer op rij de hoofdvogel af: ook in 2016 won ze de Ha!, toen voor haar docuserie ‘Een kwestie van geluk’. Een ‘Hattrick! van Humo’: hier passen slechts lof, ontblote hoofden en diep respect.