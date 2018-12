In de klauwen van tienerpooiers (2): 'Een meisje van 16 opsluiten, aanprijzen op escortsites en verkopen: wie doet er nu zoiets?'

'Mama, help, ik word vastgehouden in een huis in Antwerpen. Die gasten laten mij niet buiten, alleen om naar klanten te gaan.’ 28 mei 2015, even na de middag. Lisa (*), een meisje van 16, stuurt een sms’je met een noodkreet naar haar moeder, die de politie alarmeert. De tiener is al meer dan een maand vermist, sinds ze is weggelopen uit jeugdinstelling Ons Tehuis in Ieper. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Lisa weet niet waar ze gevangenzit, maar aan de overkant van de straat ziet ze een nachtwinkel en appartementen, en een huisnummer: 166. Op basis van die details vindt de politie het adres terug waar het meisje wordt vastgehouden. Wanneer ze aanbellen, opent een jongeman, de 19-jarige Isak F., de deur. Hij zegt dat hij van niets weet, en hij heeft er geen bezwaar tegen dat de politie de woning doorzoekt. In de slaapkamer op de tweede verdieping vinden de speurders onder een bed een halfnaakt meisje, huilend en daverend van de angst.

‘Dat was het eerste slachtoffer van een loverboy dat we vonden,’ vertelt magistraat Maarten Sobrie van het Antwerpse parket. Hij startte drie jaar geleden in Antwerpen de eerste onderzoeken naar tienerpooiers, die Belgische meisjes ronselden in jeugdinstellingen in heel Vlaanderen.

Maarten Sobrie «Drie jaar geleden hadden we geen idee dat dat soort praktijken bij ons bestond. Kinderprostitutie was wel bekend, maar werd als een uiterst marginaal fenomeen beschouwd. Het ging om Bulgaarse en Roemeense meisjes die door buitenlandse prostitutiebendes naar hier waren gehaald en gedwongen werden om te gaan tippelen. Bij een politiecontrole werd af en toe een minderjarig meisje ontdekt, maar er zaten geen georganiseerde netwerken achter. Maar toen ontdekte de politie in dat huis een 16-jarig meisje dat was weggelopen uit een instelling in West-Vlaanderen. Gelukkig kon ze die noodkreet naar haar moeder sturen.»