Het sportjaaroverzicht van Roberto Martínez, coach van de Rode Duivels

Het is jammer dat hij zelden of nooit een druppel alcohol drinkt, want het zou ons verbazen mocht Roberto Martínez ooit nog moeten betalen voor een pint in een Belgisch café. De bondscoach leidde de Gouden Generatie Rode Duivels naar een derde plaats op het WK en bracht het hele land in extase. En passant had hij ook nog wat tijd over om naar de andere grote sportgebeurtenissen van 2018 te kijken – nooit was de medailleoogst voor België groter – én om daar wat zinnigs over te vertellen aan Humo. ‘We hebben de harten van miljoenen fans veroverd.’