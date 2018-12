'Wat is er gebeurd bij Real Madrid? Wordt er niet meer omgekocht?'

Real Madrid was het hoogste wat je bereiken kon in het voetbal. In de jaren 60 heb ik er met Anderlecht een keer gevoetbald tegen linksbuiten Gento en een omgekochte Franse scheidsrechter. Met de spelersbus naar het stadion rijden was genoeg sensatie en emotie voor een heel leven. Al je wensen werden vervuld: spelen in Estadio Bernabéu, het huis van Alfredo Di Stéfano, die zelf met president Bernabéu door de gang scharrelde en ons vriendelijk aankeek – je was kansloos. Ook zonder die Fransman hadden we waarschijnlijk verloren, maar het machtige en invloedrijke Real Madrid nam het zekere voor het onzekere en beloofde scheidsrechters tien jaar lang gratis vakanties aan de Costa del Sol, met bijbehorende horloges. De heer Barbéran werd door de UEFA verbannen, maar hij deed sindsdien wel elke dag een ander horloge om de pols.

Kwam woensdag 12 december 2018. Op de televisie was Real Madrid – CSKA Moskou in de Champions League. CSKA was technisch stukken beter en combineerde er mooi en zelfs zorgeloos op los. Als de jongens van Real de bal kregen, begonnen ze ermee te rennen tot ze vastliepen. Ons hart deed zeer en de Russen wonnen met 0-3. Het was de grootste thuisnederlaag in een internationale competitie in de geschiedenis van de grootste club ter wereld. ’t Is voorbij en voor altijd voorbij.

Wat is daar gebeurd? Wordt er niet meer omgekocht? Ze hebben Ronaldo verkocht. Maar er is meer. De allesbeslissende voorzitter deed enkele jaren geleden ook Di María weg. Die sublieme technicus zou niet ‘mooi’ genoeg zijn. (Het gezicht.) De nederlaag tegen CSKA Moskou was vooral vernederend door de vanzelfsprekendheid waarmee de Russen de doodsteek toedienden en daarna de felicitaties accepteerden. Alsof ze in Pilsen en niet in Madrid waren, schudden de overwinnaars onaangedaan de handen van de ooit roemruchte tegenstanders.

Rest de droom van Boxing Day. Tweede kerstdag en Tottenham Hotspur – Manchester United in een volgepakt White Hart Lane. In Nederland, waar wij droomden, viel er niks te beleven. De eredivisie lag stil, je was verplicht binnen te blijven, zogenaamd gezellig bij de kerstboom, terwijl de Engelsen de traditie met kerstvoetbal vierden. Kwam Louis van Gaal. De trainer van Manchester United hield een vlammend betoog tegen voetballen met kerst en oudejaar: ‘Net als gewone mensen willen wij bij ons gezin zijn. Ik bij Truus. Ik geloof in het totale-mensprincipe. De spelers zijn ook blijer bij hun vrouwen. Ik heb kleinkinderen, maar die kan ik met de kerst niet zien. Dat is jammer.’ Op vrijdag 6 november 2015, 51 dagen voor kerst, organiseerde Van Gaal een kerstdiner voor zijn spelers en hij legde zich verder bij de regels neer, omdat hij ‘nou eenmaal in de Premier League wilde trainen’.

Toch had zijn klacht effect: vanaf het seizoen 2019-’20 zal er in de Premier League niet worden gevoetbald met de feestdagen, zoals beslist door de FA na overleg met de zender Sky. Alles verdwijnt. White Hart Lane heeft plaats moeten maken voor een futuristisch paleis waarin de Spurs modern gaan tikkietakken. Behalve dan op Boxing Day. Jammer. Ik zag de Kerstman graag een aftrap geven.

De Kerstman moet ook vrezen voor zijn toekomst. Ik hoorde ergens op de televisie, in een huis vol sneeuw en dennentakken, een meneer vertellen dat de Kerstman vorig jaar nog naast hem en zijn vrouw sliep, maar nu in de kamer een eigen bed had gekregen. Het plastic opblaaskerstmannetje lag met gevouwen handen op de buik rustig te slapen. Mooie witte baard, ademt echt. Te bestellen bij Bol.com.