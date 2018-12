‘Beastie Boys Book’

Mike D en Ad-Rock ontfermden zich persoonlijk over deze rijkelijk gestoffeerde, met veel liefde en nog meer humor samengestelde autobiografie. Een zeer lezenswaardige schatkist aan rake insiderverhalen, gênante anekdotes en een weelderige collage met memorabilia en foto’s. Van toen de Beastie Boys nog drie verwende snotjongens uit Manhattan waren en optraden met een grote hydraulische penis en bijna-naakte vrouwen in kooien op het podium, tot alle volgende haltes op hun gezamenlijke muzikale en spirituele zoektocht, hardhandig tot stilstand gekomen toen MCA stierf, alweer dik zes jaar geleden. Met bijdragen van onder meer Spike Jonze, Wes Anderson en ‘De ondergrondse spoorweg’-schrijver Colson Whitehead. In het Engels ook te krijgen als audiobook.

Tyler, the Creator ‘Music Inspired by Illumination & Dr. Seuss’ The Grinch’

Zes prima kerstsongs, ‘voor de kinderen én hun ouders.’ Mogelijk bedoeld als charmeoffensief voor het kerstgekke Groot-Brittannië, waar Tyler als enige muzikant ter wereld persona non grata is. Op basis van scabreuze teksten die hij schreef op zijn 17de, mag hij sinds enkele jaren het land niet meer in. Tot voor kort werd ook Snoop Dogg daar nog geweerd, maar volgens de rapper heeft de Queen zelf daar een einde aan gemaakt, ‘omdat haar kleinkinderen graag naar mijn muziek mogen luisteren.’ Ook Snoop wil dit jaar trouwens onder uw kerstboom komen liggen, getuige de publicatie van ‘From Crook to Cook’, een kookboek met zijn favoriete recepten.

Geneviève Castrée: ‘A Bubble’

De allerlaatste, postuum uitgebrachte graphic novel van Castrée, die in 2016 stierf aan pancreaskanker. Aan haar nagedachtenis wijdde haar echtgenoot, Mount Eerie’s Phil Elverum, al twee platen: ‘Now Only’ haalde vorige week nog Humo’s ‘20 beste albums van 2018’-lijst. Het hartverscheurende ‘A Bubble’, waarin de al zieke Castrée tekende over haar laatste dagen met hun dochtertje, past daar perfect bij. Paris Review omschreef het als ‘The saddest children’s book in the world’, en bedoelde dat als compliment.

‘Ricochet: David Bowie 1983: An Intimate Portrait’

Razend knap fotoboek van Denis O’Regan, in 1983 aangesteld als de officiële fotograaf voor David Bowie’s ‘Serious Moonlight Tour’. Met ongedwongen (soms nooit eerder gepubliceerde) backstageportretten van een man op het hoogtepunt van zijn populariteit en reisfoto’s van een wereldwijde tournee die begon in concertzalen en eindigde in volgelopen voetbalstadions. Officieel goedgekeurd door de David Bowie Estate.

‘Sound Journal: Do-Nothing’

Zes ambientmuzikanten – vijf Japanners en één Belg: Lieven Martens – componeerden in opdracht muziek om naar te luisteren wanneer je eigenlijk helemaal niets wil doen. Het resultaat: extreem-minimalistische en rustgevende soundscapes die prima geschikt zijn om tegelijk het haar op uw voorarmen te horen groeien. De muzikale tegenhanger van een Japans rotstuintje, te koop als mp3 of op cassette.

James Ball: ‘Should I Stay or Should I Go?’

Schrijver en Guardian-journalist James Ball gaat overdreven ernstig (en hoogst entertainend) in op enkele van de meest iconische vragen uit de popmuziek. ‘Should I Stay or Should I Go?’ bevat 88 essays en evenveel antwoorden op eeuwige raadsels als ‘Who let the dogs out?’ (Baha Men), ‘Can I kick it?’ (A Tribe Called Quest), ‘What if God was one of us?’ (Joan Osborne) en ‘Do they know it’s christmas time?’ (Band Aid). Grappig, informatief en precies de juiste hoeveelheid onzin.

Tom Petty: ‘An American Treasure’

De samenstellers van deze compilatie waren niet op zoek naar het snelle geld, en hebben de selectie met zorg en liefde bijeengesprokkeld. Verwacht geen greatest hits, maar veel meer. ‘An American Treasure’ is een zoektocht naar onontdekte parels in het bijzonder uitgebreide archief. Welgeteld 63 nummers lang nemen Petty zaliger en zijn Heartbreakers ons mee op hun veertig jaar durende reis door de Amerikaanse rockmuziek, die zij mee vorm, kleur en smaak hebben gegeven. U vindt er favorieten van bandleden op terug, de lievelingsliederen van vrouw en kinderen en vele warme anekdotes over de bescheiden en hardwerkende rocker die Petty geweest blijkt te zijn. Plus: 50 bladzijden tekst en foto’s, een plezier voor oog en geest.

Fleet Foxes: ‘First Collection. 2006-2009’

Met veel zorg vormgegeven vinylbox die de vroege jaren van Fleet Foxes uitstekend samenvat. Met inbegrip van hun titelloze debuut, twee vroege EP’s, een verzameling oude B-kantjes en rariteiten, zeldzame foto’s en handgeschreven lyrics. Voor wie hun ‘White Winter Hymnal’ – hun allereerste single, nu tien jaar oud – nog steeds moeiteloos kan meefluiten.

‘50th Anniversary Deluxe Edition’-boxen

Het grootste voordeel van 2018 is dat het precies vijftig jaar na 1968 komt. Nogal wat pop- en rockmeesterwerken vieren dit jaar hun tiende lustrum, en daar horen ‘50th Anniversary Deluxe Edition’-boxen à gogo bij. Helemaal vooraan in dat rijtje: die van ‘The White Album’ van The Beatles, een enorme box met demo’s en ook bijna alle outtakes van de nachtelijke sessies in Trident en Abbey Road, en een straffe nieuwe geluidsmix. Maar ook de verjaardagsboxen van ‘Waiting for the Sun’ van The Doors (waarop ‘The Unknown Soldier’ en ‘Spanish Caravan’ plots een paar geluidslagen méér blijken te hebben) en ‘Music from Big Pink’ van The Band (met onder meer een a-capellaversie van ‘I Shall Be Released’) zijn uw kluiten waard.

Lance Scott Walker ‘Houston Rap Tapes’

‘An Oral History of Bayou City Hip-Hop’. De tweede editie van dit boek van Lance Scott Walker en fotograaf Peter Beste – die meer dan een decennium in de ghetto’s van Texas’ zwartste stad rondhingen – bevat nieuwe interviews met onder meer Scarface en Slim Thug, aangevuld met oudere getuigenissen van de Geto Boys, Big Moe en Lil’ Troy. Heerlijke couleur locale.