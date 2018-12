Een grote hippie uit Texas: Kacey Musgraves prinses van de country

Dat blijkt: de plaat staat hoog in alle eindejaarslijstjes en Musgraves werd – uniek voor een countrymuzikante – genomineerd voor een Grammy in de categorie Plaat van het Jaar, waar ze naast hippe vogels als Post Malone, Cardi B en Drake staat. Maak kennis met de grootste countryster sinds Dolly Parton. ‘In mijn muziek buig ik voor niemand, zelfs niet voor mijn grootmoeder.’

Kacey Musgraves (30) was altijd al een buitenbeentje in de country, omdat ze tegen de wetten van het genre in ook vrijuit over homoseksualiteit, seksuele mores en drugsgebruik zingt. Maar op haar derde plaat, ‘Golden Hour’, vernieuwde ze ook op muzikaal vlak. Ze liet de warme americana evolueren tot wat ze een ‘kosmische sound’ noemt, met Daft Punk-stemmetjes (‘Oh, What a World’), zachte psychedelica (‘Space Cowboy’) en zomerse disco (‘High Horse’). Ze heeft het geluk gevonden, én een echtgenoot, singer-songwriter Ruston Kelly, en dat levert voor één keer een betere plaat op dan hartzeer.

Alles wat u over Kacey moet weten, vindt u terug in haar goudeerlijke lyrics. Over haar jeugd in small-town America schreef ze bijvoorbeeld de song ‘Merry Go ’Round’: ‘If you ain’t got two kids by 21 / You’re probably gonna die alone’. Het refrein? ‘Same hurt in every heart / Same trailer, different park’. De mooiste zin? ‘Just like dust, we settle in this town / On this broken merry go ’round’.