Wolf Alice

‘Waarom mogen vrouwen hun shirt niet uittrekken?’

Gitaarmuziek is al vaker klinisch doodverklaard dan Ozzy Osbourne, maar blijft tot nader order springlevend. Kijk maar naar het geweld dat dit jaar van de witte kliffen van Dover tot bij ons kwam gezwommen: Shame debuteerde loeihard met ‘Songs of Praise’, IDLES (zie verder) blies The Clash-punk nieuw leven in en dan was er nog Wolf Alice, een bende ravottende jongelingen, geleid door de even verlegen als ravissante Ellie Rowsell, die gretig plunderen uit grunge, shoegaze en britpop. In september kaapten ze de prestigieuze Mercury Prize weg voor de neus van onder meer Arctic Monkeys, Noel Gallagher en Florence and the Machine.

Theo Ellis (bassist) «Waanzin! Vooral het feestje achteraf was memorabel. Al onze vrienden zijn langsgekomen. Eén maat zag half slapend dat we hadden gewonnen, sprong recht, trok zijn kleren over zijn pyjama en kwam rechtstreeks naar de pub gespurt (lacht).»

HUMO Welke winnaar hadden jullie verwacht?