Marianne Faithfull: bijna 72, maar wel een grand cru. 'Ik ben als wijn: het ene jaar geweldig, het andere wat minder'

In een paar jaar tijd veranderde de bloedmooie vrouw in een zieltogende junkie – wat haar de bijnaam ‘Sister Morphine’ opleverde. Maar Faithfull krabbelde recht en de afgelopen jaren maakt de Engelse diva weer prachtige platen. ‘Ik heb absurde keuzes gemaakt in mijn leven. Maar spijt? Nee, geen seconde.’

Haar recentste plaat, ‘Negative Capability’, nam Faithfull op met haar vaste muzikale kompanen: Warren Ellis van Nick Cave and the Bad Seeds en PJ Harvey’s rechterhand Rob Ellis. Het is haar 21ste plaat als soloartieste en een meesterwerk, door de TTT-redactie net niet uitgeroepen tot dé plaat van 2018.

De bijna 72-jarige Faithfull sukkelt met haar gezondheid, maar aan de telefoon vanuit Parijs – al jaren haar woonplaats – klinkt ze strijdvaardig.