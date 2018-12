Levensgevaarlijke kruispunten in België. 'Weet u wat de perfecte moord is in België? Rijd iemand dood. Je wordt er toch niet voor gestraft'

Hoe hoog een zwart punt op de lijst staat, hangt af van hoeveel fietsers of voetgangers er jaarlijks omkomen. Zoals de 16-jarige Nikita Everaert en de 64-jarige Ludwine Louncke. ‘Ons leven is die maandag gestopt. En weet u wat me zo kwaad maakt? Dat er al zoveel ongelukken aan dat kruispunt zijn gebeurd.’

In 2002 stelde de Vlaamse overheid voor het eerst een lijst op van zwarte verkeerspunten, meestal kruispunten met een verbijsterend hoog aantal dodelijke ongevallen. Op die lijst stonden 809 punten. Zestien jaar later blijven er van die ‘historische zwarte punten’ nog 22 over. Sinds 2016 wordt de lijst up-to-date gehouden met een uitgekiend telsysteem. Alleen plekken langs gewestwegen halen de lijst, op voorwaarde dat er de voorbije drie jaar minstens drie ongevallen zijn gebeurd, en dat ze minstens 15 ongevallenpunten scoren. Een dodelijk slachtoffer telt voor vijf punten, een zwaargewond slachtoffer voor drie en een lichtgewonde voor één. Het kruispunt in Aartselaar waar de A12, de Boomsesteenweg, de Bist en de Langlaarsteenweg samenkomen, voert de lijst aan, met maar liefst 82 punten. Maar ook op de andere 212 zwarte punten is dringend actie nodig. Daarvoor ijvert onder meer de vzw Rondpunt, één van de doelen die u tijdens De Warmste Week kunt steunen.

‘Geen spijt, geen brief, niets’

Het kruispunt van de Antwerpsesteenweg en de Orchideestraat in Oostakker is één van de punten die al sinds 2002 op de lijst prijken. De overheid greep pas in augustus en september van dit jaar in, nadat de 16-jarige Nikita Everaert er op 19 februari door een vrachtwagen was doodgereden. Een ‘grondige heraanleg’ is beloofd voor het najaar van 2019. Sinds die noodlottige maandag in februari staat de wereld stil voor Kathy Deweweire (foto), Nikita’s moeder.